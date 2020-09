Уестбрук: Квадрицепсът ми не бе на 100%, не улових правилния ритъм

Гардът на Хюстън Рокетс Ръсел Уестбрук призна след елиминацията на отбора му от плейофите, че не е успял да се възстанови напълно от травмата си в квадрицепса. Плеймейкърът на "ракетите" остави средно по 19.8 точки, 7.4 борби и 5.0 асистенции в петте мача срещу ЛА Лейкърс. ЛА Лейкърс нокаутира Хюстън и достигна до първи финал на конференцията от ерата на Коби

"Квадрицепсът ми не бе на 100%, но не съм човек, който би тръгнал да се оправдава. Разочарован съм. Заразих се с COVID-19 и заради него трябваше да прекарам 21 дни без да тренирам. Плейофите са мястото, където трябва да повдигнеш нивото на играта си, но аз просто не успях да уловя правилния ритъм. За момента най-важното е да се възстановя напълно", сподели Ръс след мач №5.

Rockets’ Russell Westbrook on his quad: “It wasn’t 100%. I’m not the guy to make excuses. It’s very frustrating. Catching COVID, I had to sit back 21 days without working out... The postseason is when you elevate your game. I was just trying to catch a rhythm.” pic.twitter.com/FkGcoICWTe