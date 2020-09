НА ЖИВО: MotoGP за ГП на Сан Марино

След триседмична пауза битката за титлата в клас MotoGP се възобновява на пистата "Мизано" с надпреварата на Гран При на Сан Марино.

От първа позиция в днешното първо от две поредни състезания на италианското трасе от пол-позишън ще потегли Маверик Винялес (Yamaha), който постави нов рекорд на пистата по време на вчерашната квалификация.

Винялес поведе доминацията на Yamaha в квалификацията за ГП на Сан Марино

Комапния на Винялес на първата редица ще правят двамата пилоти на Petronas Yamaha SRT Франко Морбидели и Фабио Куартараро, докато вторият заводски пилот на Yamaha Валентино Роси остана четвърти, с което затвърди доминацията на японския производител във вчерашния ден.

Компания на Доктора на втората редица ще правят дуото на Pramac Ducati Джак Милър и Френческо Баная, който за завръщана стартовата решетка, след като пропусна последните три старта заради контузия, която получи по време на първата тренировка преди Гран При на Чехия в началото на август.

Лидер в класирането при пилотите преди днешния старт със 70 точки е Куартараро, като преднината на французина пред втория Андреа Довициозо (Ducati) е едва три точки. Трети с изоставане от 14 пункта спрямо Куартараро е Милър.

The socially distanced crowd are making plenty of noise!



A few are here to cheer on @ValeYellow46!!! #SanMarinoGP pic.twitter.com/rE2JTw6CpH