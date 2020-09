ММА Мишел Уотърсън се справи с Анджела Хил на UFC Вегас 10 (видео) 13 септември 2020 | 14:27 - Обновена Прочетена 124 0



Главното събитие на UFC Вегас 10 между Мишел Уотърсън и Анджела Хил ще остане в историята на дивизия „сламка“ при жените като един от най-качествените мачове от доста време насам. THE KARATE HOTTIE!



Hats off to both @KarateHottieMMA & @AngieOverkill on a classic! #UFCVegas10 pic.twitter.com/2LvUupG1LQ — UFC (@ufc) September 13, 2020 Битката, която продължи пълни 25 минути, бе изключително равностойна и победата можеше да бъде присъдена и на двете, но в крайна сметка съдиите отсъдиха за Уотърсън. 34-годишната Уотърсън победи чрез неединодушно решение (47-48, 49-46 и 48-47), като този триумф я върна на пътя на победите след като записа две последователни загуби в последните си срещи. 35-годишнаъа Хил започна по-агресивно и налагаше темпото в първите два рунда, пласирайки повече попадения. В третия рунд обаче, нещата се обърнаха и Уотърсън успя да пренесе играта на земята, установявайки контрол над събитията. Now entering main event rounds #UFCVegas10 pic.twitter.com/glkbsjGWvb — UFC (@ufc) September 13, 2020 „Карате красавицата“ направи и единствения си успешен тейкдаун в мача в третата част от 18 опита, не позволявайки на Хил да си поеме дъх за дълго време. Случилото се в третия рунд даде своя белег и в заключителните части на двубоя Хил бе по-изморената състезателка и атаките не бяха толкова остри. Случилото се в третия рунд даде своя белег и в заключителните части на двубоя Хил бе по-изморената състезателка и атаките не бяха толкова остри. Четвъртата част започна с нов опит на Уотърсън за събаряне, но Хил съумя да се защити и да нанесе няколко удара в главата на съперничката си. Waterson wins over Hill . #UFCVEGAS10 pic.twitter.com/F50IbtfNM9 — UFC - Inside Octagon (@ufcinsideocta) September 13, 2020 До края на мача и двете участнички не спряха да влизат на размени и да търсят победата чрез игра на краката си, но Уотърсън бе по-бърза и прецизна в атаките си, което в крайна сметка и гарантира успеха. boec.bg 0



