Лунгард не остави шанс на съперниците си в спринта на "Муджело"

Датчанинът Кристиан Лунгард (ART) не остави съмнения кой е господарят на „Муджело“ във Формула 2, след като триумфира в спринтовото състезание на италианското трасе с преднина от близо 15 секунди пред втория Луи Делетра (Charouz). After the frustration of Saturday... euphoria!#TuscanGP #F2 pic.twitter.com/sLVqmNEZ8P — Formula 2 (@FIA_F2) September 13, 2020 След като пилотът от академията на Рено спечели петъчната квалификация и доминира вчерашното основно състезание, но бе един от губещите от късното излизане на колата за сигурност и финишира едва шести, днес той заслужено се поздрави с победата и взе двете допълнителни точки за най-бързата обиколка. Лунгард направи великолепен старт от своята третата позиция и още преди първия завой излезе начело, след което наложи непосилно за неговите конкуренти темпо. LAP 15/23



WHOA!



They were 1-2 on Saturday, but Mazepin and Ghiotto collide at Turn 1! Ghiotto gets airborne but Mazepin miraculously continues#TuscanGP #F2 pic.twitter.com/kq7g9fxz4l — Formula 2 (@FIA_F2) September 13, 2020 Трети на подиума зад Лунгард и Делетра се класира естонецът Юри Випс (DAMS), който също направи много силно каране в своя едва трети уикенд в шампионата, като много малко не му достигна за второто място. Четвърти завърши Мик Шумахер (Prema), който в последната обиколка трябваше да задържи Гуан-Ю Джоу (UNI-Virtuosi), който бе запазил по перфектен начин ресурса в своите гуми, въпреки че потегли едва 20-ти след вчерашното си отпадане и бе постоянно замесен в битки днес. TOP TEN (LAP 23/23)



Lundgaard

Deletraz

Vips

Schumacher

Zhou

Ilott

Daruvala

Sato

Shwartzman

Nissany#TuscanGP #F2 pic.twitter.com/4upopiwrWa — Formula 2 (@FIA_F2) September 13, 2020 С днешното си класиране Шумахер увеличи своя аванс на върха в генералното класиране пред завършилия шести днес Калъм Илот (UNI-Virtuosi) на осем точки, докато трети вече е днешният победител Лунгард, който изостава с осем точки спрямо Илот. Следващият кръг от шампионата на Формула 2 ще се проведе на пистата „Сочи“ в Русия след две седмици.

