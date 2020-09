ЛеБрон Джеймс: Аз съм роден победител

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс достигна до първия си финал на Западната конференция в 17-годишната си кариера в НБА. "Езерняците" елиминираха Хюстън Рокетс след 119:96 в мач №5 и общ резултат 4-1, а на пресконференцията след мача 35-годишният ветеран заяви, че е роден победител. ЛА Лейкърс нокаутира Хюстън и достигна до първи финал на конференцията от ерата на Коби

"Знам с какво точно се свързва името ми - с побеждаване. Поемам тази отговорност, защото съм роден победител, винаги съм бил такъв. Още от първия път, в който играх баскетбол в отбор. Научих играта по правилния начин от първите ми треньори. От тях разбрах как да играя за съотборниците си и да не бъда егоист", каза Джеймс на пресконференцията след мача.

“I know what my name comes with. It comes with winning.”



