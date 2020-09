НБА ЛА Лейкърс нокаутира Хюстън и достигна до първи финал на конференцията от ерата на Коби 13 септември 2020 | 08:55 - Обновена Прочетена 763 0



копирано





Next Up: Western Conference Finals #LakersWin pic.twitter.com/Mui6SQwMaT — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 13, 2020 "Езерняците" достигат до финалите на конференцията за първи път от 10 години насам, като за последно това се случи през 2010-а, когато калифорнийци бяха водени от легендите Коби Брайънт и Пау Гасол. Лейкърс чакат победителя от серията между градския съперник ЛА Клипърс и Денвър Нъгетс в спор за място на големия финал.



Срещата започна по много тежък начин за "ракетите", които трябваше да се борят с преодоляването на двуцифрен пасив още в първите минути на мача. Лейкърс стигнаха до преднина от цели 22 точки при 33:11 в първата четвърт, но отборът на Майк Д'Антони успя да се съвземе до известна степен и да свали разликата на 50% след края на втория период - 62:51.



HIGHLIGHTS: @KingJames puts up 29 pts, 11 reb and 7 ast to close out the series. pic.twitter.com/3ISpsTJj0b — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 13, 2020 След голямата почивка събитията от първата част се повториха и този път "езерняците" се изстреляха с 26 точки преднина преди началото на четвъртия период. Финалната четвърт се оказа протоколна и така Лейкърс спечели четвърти пореден мач в серията, за да обърне резултата от 0-1 до 4-1.

ЛеБрон Джеймс записа "дабъл-дабъл" от 29 точки, 11 борби и 7 асистенции, Кайл Кузма се разписа със 17 точки от пейката, Маркийф Морис отбеляза 16, Дани Грийн изигра един от най-силните си мачове от плейофите, реализирайки 14 точки при 4/6 стрелба от тройката, а Антъни Дейвис стреля едва 9 пъти за 13 точки и 11 борби.



LeBron was ready to go pic.twitter.com/Gba2dgc8IG — SportsCenter (@SportsCenter) September 13, 2020 Джеймс Хардън се опита да поведе Хюстън с 30 точки, 6 борби и 5 асистенции, но не получи достатъчно помощ от съотборниците си. Джеф Грийн вкара 13 точки от пейката, а Ръсел Уестбрук бе удържан до 10 точки и 4/13 стрелба. Ерик Гордън също записа слабо представяне с едва 5 точки.



СТАТИСТИКА Един от основните фаворити за титлата в НБА - Лос Анджелис Лейкърс, премина и през второто си изпитание по пътя към златото. ЛеБрон Джеймс и компания се наложиха категорично над Хюстън Рокетс със 119:96 (35:20, 27:31, 33:18, 24:27) в петия мач от полуфиналната им серия и продължават към следващата фаза след общ резултат от 4-1 победи."Езерняците" достигат до финалите на конференцията за първи път от 10 години насам, като за последно това се случи през 2010-а, когато калифорнийци бяха водени от легендите Коби Брайънт и Пау Гасол. Лейкърс чакат победителя от серията между градския съперник ЛА Клипърс и Денвър Нъгетс в спор за място на големия финал.Срещата започна по много тежък начин за "ракетите", които трябваше да се борят с преодоляването на двуцифрен пасив още в първите минути на мача. Лейкърс стигнаха до преднина от цели 22 точки при 33:11 в първата четвърт, но отборът на Майк Д'Антони успя да се съвземе до известна степен и да свали разликата на 50% след края на втория период - 62:51.След голямата почивка събитията от първата част се повториха и този път "езерняците" се изстреляха с 26 точки преднина преди началото на четвъртия период. Финалната четвърт се оказа протоколна и така Лейкърс спечели четвърти пореден мач в серията, за да обърне резултата от 0-1 до 4-1.ЛеБрон Джеймс записа "дабъл-дабъл" от 29 точки, 11 борби и 7 асистенции, Кайл Кузма се разписа със 17 точки от пейката, Маркийф Морис отбеляза 16, Дани Грийн изигра един от най-силните си мачове от плейофите, реализирайки 14 точки при 4/6 стрелба от тройката, а Антъни Дейвис стреля едва 9 пъти за 13 точки и 11 борби.Джеймс Хардън се опита да поведе Хюстън с 30 точки, 6 борби и 5 асистенции, но не получи достатъчно помощ от съотборниците си. Джеф Грийн вкара 13 точки от пейката, а Ръсел Уестбрук бе удържан до 10 точки и 4/13 стрелба. Ерик Гордън също записа слабо представяне с едва 5 точки. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 763 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1