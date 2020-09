Тенис Наоми Осака: Щеше да е много смущаващо, ако бях загубила за по-малко от час 13 септември 2020 | 02:59 Прочетена 184 0



Шампионката на US Open 2020 Наоми Осака прибави към колекцията си още една титла от турнира от "Големия шлем" в Ню Йорк, след като за първи път триумфира в Голямата ябълка през 2018 година. Тази нощ японката надви на финала с 1:6, 6:3, 6:3 беларускинята Виктория Азаренка, но мачът започна по кошмарен начин за азиатката, след като тя загуби бързо първата част и изоставаше с 0:2 във втория сет, преди да сътвори големия обрат. @@@

"Първо искам да поздравя Вика. Всъщност не искам да играя с теб на повече финали, това беше много тежък мач за мен, но в същото време и вдъхновяващ, защото като по-млада съм те гледала как играеш тук и за мен беше страхотно да имам възможността да играя с теб", обърна се с усмивка към Азаренка новата шампионка по време на церемонията по награждаването. Осака не пропусна да изкаже благодарности и на хората от екипа си, на WTA и организаторите на US Open, като не забрави и семейството си.



"Мислех си, че ще е много смущаващо да загубя мача за по-малко от час и се опитах с всички сили да престана да съм с лоша нагласа", добави Осака, говорейки за това как се е чувствала при ужасното за нея начало на финала. "Мислех си, че ще е много смущаващо да загубя мача за по-малко от час и се опитах с всички сили да престана да съм с лоша нагласа", добави Осака, говорейки за това как се е чувствала при ужасното за нея начало на финала.

