Тенис Осака срещу Азаренка в сблъсък за трофея на US Open - гледайте тук! 12 септември 2020 | 22:15 - Обновена Прочетена 529 0



Двете тенисистки показват блестяща форма след рестарта на сезона в тениса. Те достигнаха до мача за купата и на преместения от Синсинати в Ню Йорк турнир от категория Premier 5, но поради травма в левия ахилес Осака не излезе на финала и Азаренка спечели трофея без игра. Сега, разбира се, залогът е доста по-голям - титла от "Големия шлем".



Осака и Азаренка са играли три пъти помежду си досега. Както вече стана дума, последната им среща трябваше да бъде на финала в Ню Йорк непосредствено преди US Open, но тя не се състоя, а от трите други двубоя помежду им в два победителка е била Осака - 6:0, 6:3 в Рим през 2018 и 4:6, 7:5, 6:3 на "Ролан Гарос" през 2019. И двете срещи са във втория кръг и на клей. В единствения им сблъсък на хард, в третия кръг на Australian Open през 2016, Азаренка громи японката с 6:1, 6:1. Остава да разберем коя от двете отлични тенисистки ще триумфира в нощта на събота срещу неделя.



