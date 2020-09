Моторни спортове Късна драма донесе успех на Мацепин във Формула 2 на "Муджело" 12 септември 2020 | 19:28 Прочетена 85 0



Никита Мацепин (Hitech) завоюва своята втора победа от началото на сезона във Формула 2 по време на основното състезание на италианската писта „Муджело“. Руснакът бе основният печеливш от късната драма, която бе предизвикана от двете излизания на пистата на колата за сигурност, които му позволи да използва максимално своите меки гуми. MAZEPIN... WIIIIIIINS!



From P14 on the grid, the Russian ran the alternative strategy, and with some Safety Car chaos, made it again!



Congratulations @NMazepin and @HitechGP!#TuscanGP #F2 pic.twitter.com/4Dp8Y9qDJc — Formula 2 (@FIA_F2) September 12, 2020 Мацепин, който бе 14-ти на стартовата решетка заложи на алтернативната стратегия с дълъг първи стинт с твърдите сликове на Пирели се възползва от свежестта на меките си гуми при първия рестарт и се изкачи до третата позиция зад Кристиан Лунгард (ART) и Лука Гиото (Hitech), които бяха с много стари твърди гуми. Още до средата на обиколката обаче, колата за сигурност бе изкара за втори път на пистата след множество контакти в средата на колона на първия завой при рестарта, като най-големите жертви на тези контакти бяха Гуан-Ю Джоу (UNI-Virtuosi) и Джак Ейткен (Campos). В същото време най-голям печеливш бе стартиралият 15-ти Мик Шумахер (Prema), който също бе с алтернативната стратегия и се изкачи до шестата позиция, въпреки че бе ударен много сериозно от Джоу. Самият китаец бе сочен за фаворит преди първия рестарт, тъй като бе най-предно класирания пилот с алтернативната стратегия. There's chaos behind, as Schumacher, Zhou and Aitken collide



Schumacher continues in sixth, but Zhou and Aitken are out on the spot#TuscanGP #F2 pic.twitter.com/aMozaYi6JM — Formula 2 (@FIA_F2) September 12, 2020 В крайна сметка Шумахер завърши днешната надпревара на пета позиция, след като успя да изпревари и Юки Цунода (Carlin), а неговите основни конкуренти за титлата тази година Калъм Илот (UNI-Virtuosi) и Роберт Шварцман (Prema) не взеха точки след като британецът трябваше да спре в бокса след контакт на първия завой при първия рестарта, а руснакът отпадна след технически проблем в неговия автомобил. TOP TEN (LAP 33/33)



