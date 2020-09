Шевченко похвали Пиоли, Златан и Тонали

Легендата на Милан Андрий Шевченко каза добри думи за наставника на тима Стефано Пиоли , звездата Златан Ибрахимович и новото попълнение Сандро Тонали.

“Отборът реагира добре в период на трудности и Пиоли свърши чудесна работа. Той придаде идентичност на тима и спечели доверието на играчите. Милан се нуждаеше от последователност и я намери. Ако Ибрахимович има какво още да даде и е мотивиран, винаги бих го задържал. В последните месеци той направи това, което очаквахме от него. Игра с интелигентност и водеше своите съотборници. Ибра винаги говори на терена. За мен Тонали изглежда като солиден играч с доста качества. Всеки казва много добри неща за него. Той все още може доста да израстне. Сравненията с Андреа Пирло и Дженаро Гатузо са типични за италианския футбол. Трябва да знаеш как да живееш с това”, коментира пред “Гадзета дело спорт” селекционерът на Украйна.

