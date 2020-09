Бивш асистент на Сари: Назначението на Пирло може да се окаже брилянтен ход за Юве

Бившият асистент на Маурицио Сари Челси - Джанфранко Дзола, призна, че съжалява за уволнението му в Ювентус , но пък е убеден, че назначенението на Андреа Пирло като негов заместник може да се окаже брилянтен ход за “бианконерите”.

“Поех Уест Хам без никакъв треньорски опит и знам какво означава това. Говорим си за шампион, който имаше изключителни познания за играта. Андреа трябва бързо да израстне. Избирането му беше много смело и може да се окаже брилянтен ход. Малко съжалявам за Сари и щаба му, работих с него една година в Челси и това беше много важен опит за мен. С Маурицио си говорихме за това, че Ювентус е взискателен отбор и понякога дори победата не е достатъчна. Там има много изисквания, които трябва да се покрият”, коментира Дзола пред “Кориере дела Сера”.

Gianfranco Zola: “The role of 'coach requires a different talent. And Pirlo will need the staff: coach Bertelli will be an absolute added value and Tudor will also be important. Andrea will have to grow quickly: choosing him was very courageous and can become a brilliant move.”