Винялес поведе доминацията на Yamaha в квалификацията за ГП на Сан Марино

Маверик Винялес (Yamaha) спечели квалификацията за Гран При на Сан Марино в клас MotoGP с нов рекорд на пистата „Мизано“. Испанецът записа време от 1:31.411, като по този начин остана на цели 0.312 пред Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT).

Трети на стартовата решетка в утрешния ден ще застане лидерът в класирането в световния шампионат Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT), който остана на 0.380 от първото място, а Валентино Роси (Yamaha) запълни пълната доминация на японския производител в днешната квалификация, след като остана четвърти с изоставане от 0.466 спрямо своя съотборник.

The first time Yamaha have ever locked out the top four places in Qualifying! @ValeYellow46 looks pleased with P4, as do his fans! #SanMarinoGP pic.twitter.com/azKdBNzRfI — MotoGP™ (@MotoGP) September 12, 2020

Пети на старта ще застане Джак Милър (Pramac Ducati), а втората редица ще бъде запълнена от Франческо Баная (Pramac Ducati), който прави своето завръщане в на стартовата решетка, след като пропусна последните три старта заради контузия, която получи в първата тренировка преди Гран При на Чехия.

От трета редица в утрешния ден ще потеглят Алекс Ринс (Suzuki), Жоан Мир (Suzuki) и Андреа Довициозо (Ducati), докато на четвърта ще застанат Йоан Зарко (Avintia Ducati), Пол Еспаргаро (KTM) и победителят от последната надпревара в MotoGP Мигел Оливейра (Tech 3 KTM). Двамата представители на австрийския производител бяха пилотите, които преминаха през първата фаза на квалификацията днес, като в нея те победиха Алейш Еспаргаро (Aprilia), Такааки Накагами (LCR Honda), Данило Петручи (Ducati), Брад Биндър (KTM), Тито Рабат (Avintia Ducati), Икер Лекуона (Tech 3 KTM), Щефан Брадъл (Repsol Honda), Брадли Смит (Aprilia) и Алекс Маркес (Repsol Honda), които ще стартират от последните три редици на стартовата решетка.

Утрешната надпревара за Гран При на Сан Марино стартира в 15:00 часа българско време.