Нищо ново: Мръсната игра на Маркъс Морис продължава

Marcus Morris and Paul Millsap heated exchange pic.twitter.com/tyo22qv5ch — Bleacher Report (@BleacherReport) September 11, 2020 Морис бе наказан за провинението си само с техническо нарушение, което е негово трето от началото на плейофите през настоящия сезон. В серията срещу Далас 31-годишният ролеви играч на Клипърс постоянно се опитваше да извади извън нерви словенската звезда на Далас Лука Дончич, като дори бе изгонен от паркета в мач №6. Michael Malone said Paul Millsap's, um, sweet exchange with Marcus Morris gave the Nuggets life. And the team fed off it. — Mike Singer (@msinger) September 12, 2020 Крилото на Лос Анджелис Клипърс Маркъс Морис отново се прояви в негативна светлина по време на мач №5 между неговия тим и Денвър Нъгетс. По време на втората четвърт от срещата 203-сантиметровият баскетболист на калифорнийския тим удари с лакът в главата играча на Денвър Пол Милсап, който реагира бурно, но бе изблъскан от скандалния си съперник.



