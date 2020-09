Роси най-бърз след третата тренировка на "Мизано"

Местният любимец Валентино Роси (Yamaha) записа най-доброто време в третата свободна тренировка преди Гран При на Сан Марино в клас MotoGP. Със своя резултат от 1:31.861 италианецът остана най-бърз в общото класиране след трите тренировки на „Мизано“.

Втори зад Роси се нареди неговият съотборник Маверик Винялес, като разликата между двамата бе 0.075. Трети остана лидерът в световния шампионат Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT), който остана на 0.100 от първото място.

We've missed it too @mvkoficial12!



The @YamahaMotoGP rider waves to the fans in the grandstands as FP3 goes green! #SanMarinoGP pic.twitter.com/l5vszaUwNx — MotoGP™ (@MotoGP) September 12, 2020

Останалите места в топ 10, които дават право на директно участие във втората решителна фаза на квалификацията по-късно днес бяха заети от Джак Милър (Pramac Ducati), Алекс Ринс (Suzuki), Жоан Мир (Suzuki), Франческо Баная (Pramac Ducati), Йоан Зарко (Avintia Ducati), Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT) и Андреа Довициозо (Ducati).

Преди началото на сесията бе обявено, че Кал Кръчлоу (LCR Honda) няма да участва до края на първия уикенд на „Мизано“, след като той изпита проблеми с оток в неговата лява ръка, която бе оперирана по-рано тази седмица.

Medical Info Update

#MotoGP rider #35 @calcrutchlow has been declared unfit due to secondary side effects following the surgery on his forearm#SanMarinoGP pic.twitter.com/SfEIfeyNck — MotoGP™ (@MotoGP) September 12, 2020

Квалификацията за Гран При на Сан Марино стартира в 15:10 часа българско време.