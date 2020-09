Стийв Брус вярва, че новите попълнения са дошли в точния момент

Мениджърът на Нюкасъл Стив Брус вярва, че новите попълнения Калъм Уилсън, Райън Фрейзър и Джамал Люис са дошли в точния момент и са помогнали да се повдигне настроението на "Сейнт Джеймсис Парк" преди първия мач за сезон срещу Уест Хам по-късно днес. Нюкасъл похарчи около 35 милиона лири, за да привлече Уилсън и Луис съответно от Борнемут и Норич Сити, докато Фрейзър пристигна със свободен трансфер.

"I think we're stronger today than we were 12 months ago."



Steve Bruce spoke to the media earlier today as he looked ahead to tomorrow's clash against West Ham United. #NUFC