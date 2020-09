НБА Денвър шокира Клипърс в последната четвърт и чака с нетърпение мач №6 12 септември 2020 | 09:43 Прочетена 258 0



It ain't over.#MileHighBasketball pic.twitter.com/M0Z6jWU2Og — Denver Nuggets (@nuggets) September 12, 2020



5 3PM



Talk about a bounce-back performance! #MileHighBasketball pic.twitter.com/FLhqCqowJH — Denver Nuggets (@nuggets) September 12, 2020 Джамал Мъри отбеляза 26 точки, взе 8 борби и направи 7 асистенции за Нъгетс, Никола Йокич добави "дабъл-дабъл" 22 пункта, 14 овладени топки и 5 асистенции, Пол Милсап вкара 17 точки, Монте Морис завърши с 12 пункта, а Джеръми Грант остави 10 точки на сметката си.



Лос Анджелис Клипърс ще трябва да хвърли още сили, ако иска да продължи към финалите на Западната конференция за пръв път в своята история. Играчите на старши треньора Док Ривърс опропастиха 16-точкова преднина и впоследствие загубиха мач №5 срещу Денвър с крайното 105:111 (28:23, 28:21, 24:29, 25:38) . Така Нъгетс намалят изоставането си в серията на 2-3 победи, като шестият мач между двата тима е насрочен за утре от 20:00 часа българско време.Още преди почивката Клипърс достигнаха до 16-те точки аванс, но през второто полувреме срещнаха страхотна съпротива от съперника си. Шест поредни точки на Пол Милсап дадоха увереност на Нъгетс да преследват обрата в последния период, а лидерите на Денвър Джамал Мъри и Никола Йокич бяха в основата на всичко случващо се в нападение, комбинирайки за 20 от 38-те точки на тима си във финалната четвърт. Младата звезда Майкъл Портър-младши подпечата успеха с тройка и безупречна стрелба от наказателната линия.Джамал Мъри отбеляза 26 точки, взе 8 борби и направи 7 асистенции за Нъгетс, Никола Йокич добави "дабъл-дабъл" 22 пункта, 14 овладени топки и 5 асистенции, Пол Милсап вкара 17 точки, Монте Морис завърши с 12 пункта, а Джеръми Грант остави 10 точки на сметката си.Кауай Ленърд наниза 36 точки и хвана 9 борби за Клипърс, Пол Джордж записа 26/6/6, Маркъс Морис добави 12 точки и 7 борби, а Патрик Бевърли вкара 10 точки.



