НБА ще има нов шампион! Бостън елиминира Торонто и си уреди сблъсък с Маями

ECF HERE WE COME #BLEEDGREEN pic.twitter.com/K4in2M7NM8 — Boston Celtics (@celtics) September 12, 2020 Играчите на Селтикс показаха, че са забравили за събитията в предходната среща, изгубена в две продължения, и стартираха двубоя ударно - 19:7 при преполовяването на частта. Шампионите обаче набързо стопиха дефицита и успяха да излязат напред в резултата със 7 точки при 33:40 във втората част, но обратите не спираха и Бостън се оказа лидер на голямата почивка - 50:46.

"Келтите", водени от Джейсън Тейтъм и Джейлън Браун, показаха по-високо самочувствие след повторното стъпване на паркета и поведоха с 9 точки при 60:51. Торонто обаче отново се завърна в мача за максимално кратко време и до края на частта двубоят се развиваше "кош за кош".



Последната четвърт беше идентична, но този път Раптърс успяха да се доближат до съперника си едва в самия край на мача. Лаури вкара 4 поредни точки за канадците, за да помогне на тима си да се доближи на две точки при 89:87, но в следващото нападение на тима Норман Пауъл отнесе изумителен чадър от гарда на Бостън Маркъс Смарт, запазил преднината на 17-кратните шампиони при оставащи 58 секунди от мача.



Irreplaceable pic.twitter.com/I71fXqQYiQ — Boston Celtics (@celtics) September 12, 2020 Торонто имаше още една възможност да изравни резултата до края на срещата, но опитът от тройката на Фред ВанФлийт дори не достигна коша, а Кемба Уокър оформи крайното 92:87 от наказателната линия.



Джейсън Тейтъм завърши с 29 точки, 12 борби и 7 асистенции за Бостън, Джейлън Браун допринесе с 21 точки и 8 борби, Маркъс Смарт записа 16 пункта и 6 асистенции, а Кемба Уокър отбеляза 14 точки.



The thrill of victory.#PhantomCam#NBAPlayoffs #WholeNewGame pic.twitter.com/4xTdWzIZMJ — NBA (@NBA) September 12, 2020 Фред ВанФлийт реализира 20 точки и раздаде 6 асистенции за Торонто, Кайл Лаури вкара 16 и взе 6 борби, Серж Ибака добави 14 пункта и 8 овладени топки, Паскал Сиакам добави "дабъл-дабъл" от 13 точки и 11 борби, а Норман Пауъл допълни с 11 точки.



