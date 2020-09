Тенис Пет сета, обрат и Зверев е на първия си голям финал 12 септември 2020 | 02:52 - Обновена Прочетена 567 0



UNBELIEVABLE COMEBACK @AlexZverev rallies from two sets down to reach his first Grand Slam final. #USOpen pic.twitter.com/uH7ZD57CWH — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020 Зверев очаква на финала в неделя победителя от втория полуфинал, в който един срещу друг се изправят двамата може би главни претендента за титлата след изхвърлянето на Джокович от надпреварата - руснакът Даниил Медведев (№3 в схемата и финалист през 2019 година) и австриецът Доминик Тийм (поставен под №2 и финалист на Australian Open 2020, както и в последните две издания на "Ролан Гарос").







ПЪРВИ СЕТ



Зверев първи имаше възможността да реализира пробив. В третия гейм той си извоюва първия брейкпойнт в двубоя, но не се възползва. Оттук започнаха проблемите на 23-годишния германец, който загуби подаването си още в следващия гейм и това позволи на Кареньо Буста да поведе в резултата с 3:1. Испанецът затвърди пробива с убедителен гейм на 15 и авансът му набъбна на 4:1. В първия сет всичко в играта на испанеца се получаваше, като дори и системата за видеоповторения "Ястребово око" сякаш бе на негова страна. В същото време Зверев губеше увереност и допусна нов пробив, който позволи на Кареньо Буста да сервира за първата част при 5:1. В този момент Зверев се посъбуди, спечели два поредни гейма, но бе твърде късно за някакъв по-сериозен обрат в сета, който испанецът затвори в деветия гейм - 6:3.







ВТОРИ СЕТ



Вторият сет протече по подобие на първия. От самото му начало испанецът установи контрол върху събитията на корта, реализирайки пробив, който затвърди с гейм на нула - 2:0. Зверев бъркаше от сравнително лесни позиции и показваше неувереност, а съперникът му се възползва по най-добрия начин от това. Кареньо Буста реализира втори пореден пробив, а не след дълго и трети. Така той поведе с 5:0 в резултата в сета и Зверев бе изправен пред угрозата да загуби частта на нула. Кареньо Буста все пак трябавше да прибере геврека в джоба, тъй като Зверев върна един пробив, а после с гейм на нула направи изоставането си в резултата малко по-достойно - 2:5. Кареньо Буста обаче не допусна допълнителни усложнения и с 6:2 сложи точка на втората част.







ТРЕТИ СЕТ



Нещата започнаха да придобиват застрашителни размери за Зверев, но германецът не се бе предал, а бе готов за битка. Поставеният под №5 нанесе първия удар в третия сет, пробивайки за 3:1. Последва рибрейк за 29-годишния Кареньо Буста, но след това испанецът отново загуби подаването си - 4:2 за Зверев. Гейм на нула и германецът се отскубна напред при 5:2, а малко след това затвори частта с 6:3.







ЧЕТВЪРТИ СЕТ



Четвъртият сет също започна добре за Зверев, който още на старта на частта имаше брейкпойнт, но до пробив не се стигна. Брейкът все пак дойде, но в третия гейм и Зверев се оттегли на първата почивка в сета с аванс от 2:1. Германецът обаче не се възползва от момента, пропука се на собствен сервис след кратката пауза, а след това Кареньо Буста, макар и трудничко, измъкна петия гейм и вече бе напред в резултата - 3:2. Зверев все пак не се смути от това и набързо изравни за 3:3, като в шестия гейм сътвори и един от най-запомнящите се моменти от началото на двубоя - зрелищен удар между краката, с гръб към мрежата. Зверев проби в седмия гейм и с лекота направи резултата 5:3, а сервирайки за оставане в сета при 3:5, Кареньо Буста допусна изоставане от 0:40. Въпреки това испанецът някак удържа гейма и принуди противника си да сервира за 5:4. Германецът трябваше да се измъква от 15:30, но се справи и победителят в мача трябваше да бъде определен след изиграването на решаващ пети сет.







ПЕТИ СЕТ



След края на четвъртия сет Кареньо Буста поиска да се възползва от услугите на физиотерапевт, тъй като имаше физически проблеми, вероятно болки в кръста. След подновяването на играта испанецът бе пробит още в първото си подаване в петия сет. Нещата вече изглеждаха коренно различни в сравнение с картината от първите два сета, като Зверев затвърди пробива за аванс от 2:0 и все по-уверено вървеше към класиране на финала. Кареньо Буста успяваше да взима геймовете, в които сервираше, но не съумяваше по никакъв начин да затруднява Зверев в подаванията на германеца. Така се стигна до 5:3 за германеца и сервиращият Кареньо Буста не издържа. Испанецът отрази един мачбол с великолепен и смел печеливш удар от форхенд, но при втората точка за спечелване на мача се предаде и US Open 2020 има своя първи финалист при мъжете в лицето на Зверев. For the first time in his career, Alexander Zverev has come back from two sets down to win.



What a time to do it. pic.twitter.com/koSdAKQZ0p — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020 First Grand Slam final feels @AlexZverev #USOpen pic.twitter.com/2VAiWxmZdW — ATP Tour (@atptour) September 12, 2020 Германецът заби 24 аса в продължилия 3 часа и 22 минути мач. Кареньо Буста пласира 4 аса и направи само една двойна грешка, а 8-те двойни на Зверев не му попречиха да се поздрави с победата. Германецът допусна много повече непредизвикани грешки - 57, при 43 за испанския му противник, но при уинърите предимството на Зверев бе смазващо - 71:37.

.@AlexZverev is the first player to win a Grand Slam semi-final from two sets down since Djokovic defeated Federer at the 2011 #USOpen pic.twitter.com/TSwl5iOHi1 — ATP Tour (@atptour) September 11, 2020 С победата си днес Зверев повтори постижение на Новак Джокович. Германецът стана първият играч от 2011 година насам, който прави обрат от 0:2 до 3:2 сета на полуфинал на турнир от "Големия шлем". Преди 9 години това стори Джокович срещу Роджър Федерер, отново на US Open. Тогава сърбинът спаси и 2 мачбола.



