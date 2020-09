Тенис Звонарьова и Зийгемунд триумфираха на US Open при двойките 11 септември 2020 | 21:40 Прочетена 62 0



Doubles partner goals @laurasiegemund | #USOpen pic.twitter.com/xW7MXtXmeq — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020 Откритото първенство на САЩ завършва на 13 септември. Мачовете от турнира се играят без публика заради пандемията от коронавирус. Лаура Зийгемунд (Германия) и Вера Звонарьова (Русия) спечелиха титлата на двойки при жените на Откритото първенство на САЩ по тенис. На финала германката и рускинята победиха поставените под №3 Никол Меличар (САЩ) и Сю Ифан (Китай) с 6:4, 6:4 за 82 минути. Зийгемунд и Звонарьова поведоха с 5:1 в първия сет, а във втората част взеха аванс от 3:1 и до края нямаха проблеми.За 36-годишната Звонарьова това е втора титла на двойки жени от турнира в Ню Йорк. През 2006 тя триумфира в тандем с Натали Деши от Франция. Рускинята, която е майка на момиче, спечели и трофея на двойки жени заедно със Светлана Кузнецова на Откритото първенство на Австралия през 2012 година.Тя има и две титли от "Големия шлем" на смесени двойки - пак на US Open през 2004, както и на "Уимбълдън" през 2006. Звонарьова има финал в Ню Йорк и на сингъл, като това се случи през 2010.За Зийгемунд това е първа титла на двойки при дамите от турнир от "Шлем"-а. Тя е шампионка в Ню Йорк и на смесени двойки от 2016.Откритото първенство на САЩ завършва на 13 септември. Мачовете от турнира се играят без публика заради пандемията от коронавирус.

