Осака се отказа от участие в Рим

Финалстката на тазгодишното Открито първенство на САЩ Наоми Осака се отказа от участие на започващия ден след края на US Open голям турнир на клей в Рим. Утре поставената под №4 японка ще се изправи срещу намиращата се в страхотна форма беларсукиня Виктория Азаренка на финала на US Open. Двете достигнаха и до финала на силния турнир в Синсинати/Ню Йорк непосредствено преди състезанието от "Големия шлем" във "Флашинг Медоус". Тогава травма попречи на японката да излезе на финала и Азаренка триумфира без игра.



Азаренка пък получи "уайлд кард" от организаторите на турнира в столицата на Италия, но би било изненадващо да видим беларускинята, която е и майка на момче, във Вечния град.



На полуфиналите на US Open Осака се справи в три сета с американката Дженифър Брейди, а Азаренка спря похода на Серина Уилямс към рекордна 24-а титла от "Шлем"-а след обрат.