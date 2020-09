Англия Лаказет е твърдо решен да остане в Арсенал 11 септември 2020 | 21:04 Прочетена 352 0



“Аз съм в Арсенал, подписах 5-годишен договор, за да се развивам и да печеля трофеи. Имам още две години от контракта и съм решен да остана. Дали това е окончателно? От моя страна - да”, заяви Лаказет. Впоследствие му беше зададен следния въпрос: “Но когато четеш, че Арсенал искат да те вкарат в сделка с Атлетико Мадрид, за да вземат Томас Партей, това прави ли те щастлив?” “Ако това е вярно, не, не ме прави щастлив”, отговори футболистът. Interviewer: “But when you read that Arsenal want to put you in a deal with Atlético Madrid for Thomas Partey, that must make you happy?”



Alexandre Lacazette: “If that is true, no, that does not make me happy.” — Get French Football News (@GFFN) September 11, 2020 По-рано днес мениджърът на “артилеристите” Микел Артета също коментира бъдещето на французина на “Емиратс”. “Той е много щастлив тук, иска да продължи да се подобрява и да допринася за отбора. Знам колко добър е той и какво въздействие има. Той е наясно с конкуренцията си с останалите атакуващи играчи и отново трябва да изисква от себе си да бъде най-добрият нападател в този футболен клуб, както и всички останали. Той беше много доволен да чуе това и начинът, по който тренира и се държи, е отличен”, каза наставникът по време на своята пресконференция. "He is really happy here and wants to improve and contribute!"



