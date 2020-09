Теодор Салпаров: Имах предложение за водещ на реалити шоу, очаквам нови предизвикателства

View this post on Instagram

Приятели, покрай снимките на "Игри на волята : България" наистина не остава много време за социални мрежи и осъзнавам, че не публикувам толкова често, но обещавам да поправя тази грешка! ;) Оставям тази снимка тук и ви уверяваме, че идващите епизоди от Игрите стават все по-интересни и приятни за гледане ! С времето участниците разкриват неподозирани възможности и черти от характера си, а пък ние двамата с Димо усетихме къде и кои сме в тази роля! Прегръщаме ви! Снимка : @krasena_angelova

