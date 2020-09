Куартараро излезе начело след втората тренировка преди ГП на Сан Марино

Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) записа най-доброто време във втората свободна тренировка преди Гран При на Сан Марино в клас MotoGP на пистата „Мизано“. Французинът записа време от 1:37.189, като по този начин подобри със 0.009 резултата на Маверик Винялес (Yamaha) от сутрешната сесия. Времето от сутрешната сесия все пак бе достатъчно за испанецът да заеме втората позиция в общото класиране след петъчния ден.

A stoppie to celebrate! @FabioQ20 grabs top spot in the dying seconds of FP2! #SanMarinoGP pic.twitter.com/Tl3vAWspvp — MotoGP™ (@MotoGP) September 11, 2020

Трети в общото класиране остана Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT), който завърши на 0.178 от своя съотборник. Топ пет бе запълнен от Пол Еспаргаро (KTM) и Икер Лекуона (Tech 3 KTM), като двамата представители на австрийския производител завършиха на съответно 0.287 и 0.486 от времето на Куартараро.

Останалите места в топ 10, даващи право на директно участие във втората решителна фаза на утрешната квалификация бяха заети от Валентино Роси (Yamaha), Данило Петручи (Ducati), Брад Биндър (KTM), Мигел Оливейра (Tech 3 KTM) и Алейш Еспаргаро (Aprilia).

Утрешната трета тренировка, която ще определи десетте директно прогресиращи във втората фаза на квалификация стартира в 10:55 часа българско време.