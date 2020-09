Италия Ново попълнение на Милан се прицели в Скудетото 11 септември 2020 | 16:17 - Обновена Прочетена 733 0



копирано





“Удоволствие е да бъда тук. Милан е клуб с огромна история и беше в силна форма след карантината. Бях впечатлен от хората тук и от феновете. Бях посрещнат топло. Приятно е да носиш тази фланелка, преживяването е невероятно. Помня, че през 2011 г. бях на “Сан Сиро” и беше специално, също както и да тренирам тук. Предпочитам да играя като атакуващ халф, но това, което си казахме с треньора, ще си остане само между нас. “Чистият” наем? Няма да говоря за това, искам да играя тук и тази година ще мисля само за Милан. Клубът е имал легенди като тази, която сега е тук - Паоло Малдини.



Номер 21? Винаги съм го харесвал. Велики играчи са го носили, Саму Кастийехо и Brahim Diaz on the role and the club:"I prefer playing as an attacking midfielder. What I spoke about with the coach, will remain between us. I want to play here and I will only think of Milan this year." pic.twitter.com/KzlDTnWvNy — AC Milan Reports (@ACMReports) September 11, 2020 Целите ни? Милан трябва да се бори за Скудетото, не само за Шампионската лига. Закупуването на Brahim Diaz:"I feel ready, I feel good and prepared. My goal is to do my best with my teammates. I still have a lot to learn and there are many strong players by my side." — AC Milan Reports (@ACMReports) September 11, 2020 Имах много оферти, но Милан е исторически тим с хора, които дават всичко от себе си в своята работа, за да може клубът да се върне на позицията, на която заслужава да бъде. Малдини определено беше причина да дойда тук. Той е легенда във футболния свят. Сещам се за множество клубни легедни, защото това е голям отбор и всички помнят футболистите, които са играли тук”, заяви Диас на пресконференцията, на която беше представен като играч на Милан.

Новото попълнение на Милан Браим Диас , който е преотстъпен от Реал Мадрид , смята, че целите пред клуба трябва да са по-високи от класиране в Шампионската лига. Според него “росонерите” трябва да се борят за Скудетото. Те завършиха на шесто място в Серия “А” през миналия сезон, като за последно станаха шампиони през 2011 година. Оттогава насам титлата в Италия неизменно отива във витрината на Ювентус “Удоволствие е да бъда тук. Милан е клуб с огромна история и беше в силна форма след карантината. Бях впечатлен от хората тук и от феновете. Бях посрещнат топло. Приятно е да носиш тази фланелка, преживяването е невероятно. Помня, че през 2011 г. бях на “Сан Сиро” и беше специално, също както и да тренирам тук. Предпочитам да играя като атакуващ халф, но това, което си казахме с треньора, ще си остане само между нас. “Чистият” наем? Няма да говоря за това, искам да играя тук и тази година ще мисля само за Милан. Клубът е имал легенди като тази, която сега е тук - Паоло Малдини.Номер 21? Винаги съм го харесвал. Велики играчи са го носили, Златан Ибрахимович беше последният. Носил съм го и в Реал Мадрид. Няма да говоря за Зинедин Зидан Тео Ернандес ? Саму ми е добър приятел и сънародник. Радвам се да споделя това преживяване с него. Тео пък е феномен, но преди това не съм го срещал. Удоволствие е да играя и със Златан.Целите ни? Милан трябва да се бори за Скудетото, не само за Шампионската лига. Закупуването на Сандро Тонали и преподписването на Ибрахимович бяха отлични ходове. Атмосферата тук е добра. Можем да постигнем велики неща. Личната ми цел е да давам най-доброто от себе си, заедно с моите съотборници. Все още имам много за учене и разполагам с доста големи играчи около себе си. Готов съм и се чувствам добре. Бих се определил като играч с добри дрибъл и технически умения. Дано да ви го докажа. Работата с млади хора е добра за мен. Надяваме се, че ще повторим края на миналия сезон.Имах много оферти, но Милан е исторически тим с хора, които дават всичко от себе си в своята работа, за да може клубът да се върне на позицията, на която заслужава да бъде. Малдини определено беше причина да дойда тук. Той е легенда във футболния свят. Сещам се за множество клубни легедни, защото това е голям отбор и всички помнят футболистите, които са играли тук”, заяви Диас на пресконференцията, на която беше представен като играч на Милан.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 733 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1