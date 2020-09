Везенков: Единствено можем да спечелим от това, че ще играем със силни отбори

Крилото на Олимпиакос Александър Везенков говори пред официалния сайт на клуба преди отпътуването за испанския град Валенсия. Там той и тимът му ще вземат участие в приятелски турнир на Евролигата на 15 и 16 септември в компанията на още три отбора - Валенсия, Байерн (М) и АСВЕЛ. Везенков и Олимпиакос заминаха за Валенсия

"Единствено можем да спечелим от това, че ще играем контроли със силни отбори. Ще можем да видим до каква степен сме готови за новия сезон, 20 дни преди началото на кампанията в Евролигата. Също така ще упражним всичко, което тренирахме в последните месеци. Малко по малко намираме химията помежду си, направихме две контроли с Ираклис, а сега ще играем срещу отбори от Евролигата. Това е шанс да тестваме нашите силни страни. Новите играчи свикнаха на климата, така че остава да докажем и на паркета, че сме добър отбор

