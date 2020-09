Баскетбол Везенков и Олимпиакос заминаха за Валенсия 11 септември 2020 | 13:04 Прочетена 149 0



Off we go...!!! Final destination Valencia!!! For more here... https://t.co/CldxrsmVui #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/A1Szyx1Ddn — Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) September 11, 2020

The wait is over. Get ready… WE'RE BACK! #EuroLeagueisBack pic.twitter.com/XsLB2n3Qq7 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 11, 2020

Българският национал Александър Везенков и съотборниците му от Олимпиакос заминаха за Валенсия, където ще вземат участие в приятелски турнир, организиран от Евролигата. Състезанието ще се проведе в два дни - 15 и 16 септември, като освен "червено-белите" са поканени още три отбора - домакинът Валенсия, немския Байерн (Мюнхен) и френския АСВЕЛ (Вильорбан). На 15 септември (вторник) ще се изиграят двата полуфинала, а на следващия ден ще се определи носителят на приятелската купа, както и "бронзовият медалист". Турнирът във Валенсия обаче няма да е първият от предсезонната програма на Евролигата. В литовският град Каунас са събрани още четири отбора - Олимпия (Милано), Жалгирис, Панатинайкос и АЛБА (Берлин), като турнирът ще се проведе през уикенда (12 и 13 септември).

