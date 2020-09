Винялес спечели първата тренировка за ГП на Сан Марино в MotoGP

Маверик Винялес (Yamaha) записа най-добрия резултат в първата свободна тренировка преди Гран При на Сан Марино, шести кръг за сезона в клас MotoGP.

Испанецът даде време от 1:32.198, с което остана на 0.550 пред своя бъдещ съотборник в заводския тим на Yamaha Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT). Трети на 0.751 от Винялес изненадващо остана Алейш Еспаргаро (Aprilia), като доброто темпо на италианския производител в първата тренировка на „Мизано“ бе затвърдено от техния втори пилот Брадли Смит, който завърши пети. Между двамата представители на марката от Ноале остана Йоан Зарко (Avintia Ducati).

Останалите места в топ 10 бяха заети от Жоан Мир (Suzuki), Джак Милър (Pramac Ducati), Кал Кръчлоу (LCR Honda), Пол Еспаргаро (KTM) и Такааки Накагами (LCR Honda).

Втората свободна тренировка преди първото от две поредни състезания на „Мизано“ стартира в 15:10 часа българско време.