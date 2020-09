Тенис Виктория Азаренка: Искам да вдъхновя жените да преследват мечтите си 11 септември 2020 | 10:09 Прочетена 190 0



Азаренка възкръсна от пепелта и отряза пътя на Серина към рекорда “Много съм благодарна за възможността да играя с такъв шампион на полуфиналите, сподели Вика по време на интервюто на корта. - Пътят към финала изисква да победиш най-добрите и определено това беше такъв ден”.



“Надявам се с това да вдъхновя жените да следват мечтите си. Мисля, че не можем да идентифицираме себе си само с едно нещо, защото има много неща, които ние жените можем да направим в живота си. Родителството е най-важното в моя живот, но аз съм и тенисистка, боец на корта. Искам да преследвам личните си мечти и да вдъхновявам моето дете. Надявам се, че жените по света знаят, че могат постигнат всичко. Защото да бъдеш родител е най-трудното нещо, но когато балансираш нещата, можеш да направиш всичко”, добави Азаренка.



"Работих много върху това да бъда спокойна във всеки един момент от мача. Така и тялото реагира по-добре по време на игра. Серина удари много лошо в първия сет и бях длъжна да намеря енергия, за да изляза от дупката. Не беше лесно, но го направих стъпка по стъпка. Знаех, че Серина ще се бори до последно. Дори когато водех с 5:3 в третия сет, не мислех че всичко е приключило. Защото съм била в такава ситуация и преди”, каза още Азаренка, която за последно загуби на US Open от по-малката от сестрите Уилямс през 2012 година, когато отново водеше с 5:3 в решителния сет.



