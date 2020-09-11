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Волейбол

Цветан Соколов се развихри с 21 точки! Динамо (Москва) с победа №4 за Купата на Русия (видео)

11 септември 2020 | 09:25 - Обновена
Прочетена 74
Цветан Соколов се развихри с 21 точки! Динамо (Москва) с победа №4 за Купата на Русия (видео)
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Националът Цветан Соколов и неговият Динамо (Москва) записаха четвърта победа в турнира за Купата на Русия.
Тимът от руската столица надигра категорично водения от Камило Плачи Факел (Новий Уренгой) с 3:0 (25:23, 25:21, 25:20) в двубой от зона 2, изигран в Москва.
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Кубок России. «Динамо» выиграло у «Факела» и другие результаты дня Состоялись матчи предварительного этапа Кубка России. В группе «Поволжье» команды уже провели один круг. Выиграв все три матча, лидирует казанский «Зенит». Во втором круге команда Владимира Алекно примет соперников на своей площадке (16 - 18 сентября). В группе «Центр» из-за массового заболевания игроков с этапа в Москве снят «Зенит» СПб. Дальнейшую судьбу команды определит федерация. С 16-го по 20-е сентября петербургский клуб должен был провести домашний этап. Из 14-ти клубов в следующий раунд турнира пройдут 13. После предварительного этапа борьбу за трофей прекратит одна команда, занявшая последнее место в своей группе и показавшая наименьший коэффициент побед к сыгранным матчам. Кубок России. Предварительный этап Группа «Сибирь». Красноярск Кузбасс – Газпром-Югра – 3:1 (25:21, 25:15, 23:25, 25:21) Карпухов (14), Пакшин (14), Гливенко (8) – Никишин (14), Шахбанмирзаев (10), Якутин (8) Локомотив – Самотлор – 3:0 (25:21, 25:19, 25:19) Круглов (23), Казаченков (9), Куркаев (7) – Литвиненко (10), Богачёв (9), Цепков (8) 1. Кузбасс (Кемерово) – 4 игры, 4 победы, 12 очков, сеты 12:2 2. Енисей (Красноярск) – 3 игры, 2 победы, 6 очков, сеты 7:4 3. Локомотив (Новосибирск) – 3 игры, 2 победы, 6 очков, сеты 6:3 4. Газпром-Югра (Сургут) – 3 игры, 0 побед, 0 очков, сеты 2:9 5. Самотлор (Нижневартовск) – 3 игры, 0 побед, 0 очков, сеты 1:9 Группа «Поволжье». Уфа 1. Зенит-Казань – 3 игры, 3 победы, 8 очков, сеты 9:3 2. Урал (Уфа) – 3 игры, 2 победы, 7 очков, сеты 8:3 3. АСК (Нижний Новгород) – 3 игры, 1 победа, 3 очка, сеты 4:7 4. Нефтяник (Оренбург) – 3 игры, 0 побед, 0 очков, сеты 1:9 Группа «Центр». Москва Динамо-ЛО – Белогорье – 0:3 (22:25, 18:25, 13:25) Динамо – Факел – 3:0 (25:23, 25:21, 25:20) 1. Динамо (Москва) – 4 игры, 4 победы, 12 очков, сеты 12:1 2. Белогорье (Белгород) – 3 игры, 2 победы, 6 очков, сеты 6:4 3. Факел (Новый Уренгой) – 3 игры, 1 победа, 3 очка, сеты 4:6 4. Зенит (Санкт-Петербург) – 2 игры, 0 побед, 0 очков, сеты 1:6 5. Динамо-ЛО (Сосновый Бор) – 2 игры, 0 побед, 0 очков, сеты 0:6 Трансляции из Москвы можно смотреть на сайте «ТВ Старт»

A post shared by Группа «Volleyball fans» (@volleyballfans_russia) on Sep 10, 2020 at 9:23pm PDT

Цецо Соколов изигра чудесен мач и бе топреализатор с 21 точки (1 ас, 1 блок, 51% ефективност в атака). Белгиецът Сам Деру приключи с 14 точки (48% ефективност в атака, 21% перфектно и 57% позитивно посрещане).

За Факел Дмитрий Волков се записа с 11 точки (2 аса, 1 блок, 48% ефективност в атака, 50% перфектно и 36% позитивно посрещане), Денис Богдан добави 10 точки (1 блок, 47% ефективност в атака, 20% перфектно и 45% позитивно посрещане).

Така Динамо е безапелационен лидер с 12 точки (4 успеха), Факел е на трето място с 3 точки (1 победа, 2 загуби).
В следващия предварителен етап московчани срещат Динамо-ЛО, на 16 септември (сряда).
 

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                  Ето какво ще се случи, ако един ученик откаже да носи маска в училище

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
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                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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