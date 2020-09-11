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- Цветан Соколов се развихри с 21 точки! Динамо (Москва) с победа №4 за Купата на Русия (видео)
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Волейбол
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Цветан Соколов се развихри с 21 точки! Динамо (Москва) с победа №4 за Купата на Русия (видео)11 септември 2020 | 09:25 - Обновена
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Националът Цветан Соколов и неговият Динамо (Москва) записаха четвърта победа в турнира за Купата на Русия.
Тимът от руската столица надигра категорично водения от Камило Плачи Факел (Новий Уренгой) с 3:0 (25:23, 25:21, 25:20)
в двубой от зона 2, изигран в Москва.
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Кубок России. «Динамо» выиграло у «Факела» и другие результаты дня Состоялись матчи предварительного этапа Кубка России. В группе «Поволжье» команды уже провели один круг. Выиграв все три матча, лидирует казанский «Зенит». Во втором круге команда Владимира Алекно примет соперников на своей площадке (16 - 18 сентября). В группе «Центр» из-за массового заболевания игроков с этапа в Москве снят «Зенит» СПб. Дальнейшую судьбу команды определит федерация. С 16-го по 20-е сентября петербургский клуб должен был провести домашний этап. Из 14-ти клубов в следующий раунд турнира пройдут 13. После предварительного этапа борьбу за трофей прекратит одна команда, занявшая последнее место в своей группе и показавшая наименьший коэффициент побед к сыгранным матчам. Кубок России. Предварительный этап Группа «Сибирь». Красноярск Кузбасс – Газпром-Югра – 3:1 (25:21, 25:15, 23:25, 25:21) Карпухов (14), Пакшин (14), Гливенко (8) – Никишин (14), Шахбанмирзаев (10), Якутин (8) Локомотив – Самотлор – 3:0 (25:21, 25:19, 25:19) Круглов (23), Казаченков (9), Куркаев (7) – Литвиненко (10), Богачёв (9), Цепков (8) 1. Кузбасс (Кемерово) – 4 игры, 4 победы, 12 очков, сеты 12:2 2. Енисей (Красноярск) – 3 игры, 2 победы, 6 очков, сеты 7:4 3. Локомотив (Новосибирск) – 3 игры, 2 победы, 6 очков, сеты 6:3 4. Газпром-Югра (Сургут) – 3 игры, 0 побед, 0 очков, сеты 2:9 5. Самотлор (Нижневартовск) – 3 игры, 0 побед, 0 очков, сеты 1:9 Группа «Поволжье». Уфа 1. Зенит-Казань – 3 игры, 3 победы, 8 очков, сеты 9:3 2. Урал (Уфа) – 3 игры, 2 победы, 7 очков, сеты 8:3 3. АСК (Нижний Новгород) – 3 игры, 1 победа, 3 очка, сеты 4:7 4. Нефтяник (Оренбург) – 3 игры, 0 побед, 0 очков, сеты 1:9 Группа «Центр». Москва Динамо-ЛО – Белогорье – 0:3 (22:25, 18:25, 13:25) Динамо – Факел – 3:0 (25:23, 25:21, 25:20) 1. Динамо (Москва) – 4 игры, 4 победы, 12 очков, сеты 12:1 2. Белогорье (Белгород) – 3 игры, 2 победы, 6 очков, сеты 6:4 3. Факел (Новый Уренгой) – 3 игры, 1 победа, 3 очка, сеты 4:6 4. Зенит (Санкт-Петербург) – 2 игры, 0 побед, 0 очков, сеты 1:6 5. Динамо-ЛО (Сосновый Бор) – 2 игры, 0 побед, 0 очков, сеты 0:6 Трансляции из Москвы можно смотреть на сайте «ТВ Старт»
A post shared by Группа «Volleyball fans» (@volleyballfans_russia) on Sep 10, 2020 at 9:23pm PDT
Цецо Соколов изигра чудесен мач и бе топреализатор с 21 точки (1 ас, 1 блок, 51% ефективност в атака). Белгиецът Сам Деру приключи с 14 точки (48% ефективност в атака, 21% перфектно и 57% позитивно посрещане).
За Факел Дмитрий Волков се записа с 11 точки (2 аса, 1 блок, 48% ефективност в атака, 50% перфектно и 36% позитивно посрещане), Денис Богдан добави 10 точки (1 блок, 47% ефективност в атака, 20% перфектно и 45% позитивно посрещане).
Така Динамо е безапелационен лидер с 12 точки (4 успеха), Факел е на трето място с 3 точки (1 победа, 2 загуби).
В следващия предварителен етап московчани срещат Динамо-ЛО, на 16 септември (сряда).
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