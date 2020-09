Тенис Азаренка възкръсна от пепелта и отряза пътя на Серина към рекорда 11 септември 2020 | 06:44 - Обновена Прочетена 8420 0



Срещата започна лошо за Азаренка, която играеше изключително сковано. В първия си сервис-гейм беларускинята направи две двойни грешки и допусна лесен пробив. Интересното е, че в следващия гейм и Уилямс направи две двойни грешки, но въпреки това взе подаването си и затвърди пробива за 2:0. Последва нов слаб гейм за Азаренка и нов пробив за Уилямс, която след това спечели и своя сервис-гейм за да поведе с 4:0.



Чак в петия гейм Азаренка се окопити и успя да го спечели, а след това доста изпоти американката при нейното подаване, но не успя да върне единия от пробивите и Серина дръпна с 5:1. В следващия гейм беларускинята отново допусна да бъде пробита и така 38-годишната американка спечели и сета с 6:1.



Във вторият сет обаче Азаренка се пробуди. Тя показа характер и във втория гейм спаси точка за пробив, а след това самата тя направи пробив за 3:2. От този момент нататък беларускинята държеше инициативата в сета. Тя можеше да реши всичко в още в седмия гейм, но Серина спаси две точки за пробив. Все пак Азаренка направи пробив в деветия гейм и спечели сета с 6:3.



В началото на третия сет Серина почувства някаква болка в глезена и поиска медицински таймаут. След като се завърна на корта 38-годишната тенисистка допусна пробив и набързо се оказа изоставаща с 0:3.



До края Азаренка не изпусна инициативата. Всяка от тенисистките печелеше своето подаване, но това напълно устройваше беларускинята. В последния 9-и гейм тя показа леки колебания като направи двойна грешка за 30:30, но след това с два бомбени сервиса окончателно си гарантира победата с 6:3, а последната точка в мача бе решена с "ястребово око", което показа, че сервисът на Азаренка е "хванал" линията на милиметри.



Така 31-годишната тенисистка сложи край на серията си от 10 загуби от Серина в турнирите от Големия шлем. Тя се класира за 5-ия си мейджър финал и 3-и на US Open. В сблъсъка за титлата Азаренка ще играе срещу Наоми Осака. Това ще е повторение на финала от турнира Western & Soutern Open, в който двете трябваше да спорят за титлата, но трофеят отиде при беларускинята, тъй като Осака се отказа по здравословни причини.

