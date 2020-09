Меджик Джонсън посъветва Адетокумбо да не напуска Милуоки

Легендата на Лос Анджелис Лейкърс Меджик Джонсън използва акаунта си в социалната мрежа "Туитър", за да даде съвет на суперзвездата на Милуоки Янис Адетокумбо. Петкратният шампион с "езерняците" иска гръцкото крило да остане в Милуоки и да продължава да се бори за титла с "елените".

"Моят съвет към Янис е да поговори със собственика на Милуоки Бъкс Уес Едънс, за да помисли каква ще е стратегията му да направи отбора по-добър и да донесе шампионска титла на Милуоки", написа Меджик.

My advice for @Giannis_An34 is to sit down one-on-one with Milwaukee Bucks Owner Wes Edens and figure out his strategy to make the team better and bring a championship to Milwaukee.