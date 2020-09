Лампард заяви, че не се чувства под допълнителен натиск заради трансферите

Мениджърът Франк Лампард заяви, че не чувства допълнителен натиск върху себе си след трансферите през лятото, които струваха над 200 милиона лири на лондончаните. Той обясни, че мениджърският пост в Челси винаги носи със себе си напрежение, защото целта на клуба и неговите фенове е само и единствено титлата.

"Изненадан съм, че мислите (журналистите), че не съм бил под натиск и напрежение и миналата година. Аз всъщност работя по-добре в такава обстановка. Даже ми и харесва", каза мениджърът и бивш полузащитник на Челси преди първия мач за новия сезон срещу отбора на Брайтън.

"I didn't come here to fight for 4th place, I didn't come here just to bring academy players in to the team no I came here to win!"



Frank Lampard on Chelsea's spending in the transfer market pic.twitter.com/04WCZii4iE