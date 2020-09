Италия Тонали: Заедно можем всичко, дори невъзможното не е отвъд този Милан 10 септември 2020 | 18:31 Прочетена 307 0



копирано





“Мечтата ми се сбъдна. Това е мечта, която много деца имат. Реших да кача в Инстаграм моята снимка като дете с екипа на Милан, защото реших, че това беше перфектният начин да опиша момента, в който оставих червено-черните цветове зад себе си, за да преследвам кариера, а ето, че сега се връща в този отбор. Това е знак. Избрах номер 8, защото има голямо значение за халфовата линия и Милан. Той беше носен от играч, който написа история с този клуб - Дженаро Гатузо. Аз наистина му се обадих, а той ми отговори като треньор, казвайки, че е нямало нужда да го питам, както и че трябва да взема номера и да направя всичко с него. Преговорите с Малдини? Възхищавах му се като дете и се надявах, че един ден ще си направя селфи с него, а сега работим заедно. Чудесно усещане е да седя до легенда на Милан. "Together we can achieve everything"

"Insieme si può fare tutto"



Check out Sandro's first Rossonero interview!

Le prime parole di Tonali da rossonero: guarda l'intervista! #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/E3YNde0djM — AC Milan (@acmilan) September 10, 2020 Ще е прекрасно да играя със Златан Ибрахимович. Може би ще ми е по-лесно да му асистирам, тъй като той никога не пропуска. Вече говорих с Джанлуиджи Донарума, Давиде Калабрия и Алесио Романьоли, които са ми приятели от националния отбор. Те ми дадоха много съвети и сме готови за това ново приключение. Това е млад отбор, който обаче вече се доказа като голям колектив от играчи. Имаме желанието да създаваме, ще имаме много възможности и трябва да се възползваме от тях без колебания. На феновете ще кажа, че заедно можем да постигнем всичко, дори невъзможното не е отвъд този Милан”, заяви Тонали пред клубната телевизия.

Proof that dreams do come true

Quando i sogni si avverano #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/vZyPvInrTq — AC Milan (@acmilan) September 10, 2020 Новото попълнение на Милан Сандро Тонали говори за сбъдната си мечта, избора си на номер в отбора, преговорите с Паоло Малдини и потенциала на “росонерите”.“Мечтата ми се сбъдна. Това е мечта, която много деца имат. Реших да кача в Инстаграм моята снимка като дете с екипа на Милан, защото реших, че това беше перфектният начин да опиша момента, в който оставих червено-черните цветове зад себе си, за да преследвам кариера, а ето, че сега се връща в този отбор. Това е знак. Избрах номер 8, защото има голямо значение за халфовата линия и Милан. Той беше носен от играч, който написа история с този клуб - Дженаро Гатузо. Аз наистина му се обадих, а той ми отговори като треньор, казвайки, че е нямало нужда да го питам, както и че трябва да взема номера и да направя всичко с него. Преговорите с Малдини? Възхищавах му се като дете и се надявах, че един ден ще си направя селфи с него, а сега работим заедно. Чудесно усещане е да седя до легенда на Милан.Ще е прекрасно да играя със Златан Ибрахимович. Може би ще ми е по-лесно да му асистирам, тъй като той никога не пропуска. Вече говорих с Джанлуиджи Донарума, Давиде Калабрия и Алесио Романьоли, които са ми приятели от националния отбор. Те ми дадоха много съвети и сме готови за това ново приключение. Това е млад отбор, който обаче вече се доказа като голям колектив от играчи. Имаме желанието да създаваме, ще имаме много възможности и трябва да се възползваме от тях без колебания. На феновете ще кажа, че заедно можем да постигнем всичко, дори невъзможното не е отвъд този Милан”, заяви Тонали пред клубната телевизия.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 307 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1