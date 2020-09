Първи случай на COVID-19 в MotoGP

Пилотът от Moto2 Хорхе Мартин (Red Bull KTM Ajo) ще пропусне надпреварата за Гран При на Сан Марино този уикенд, след като даде положителна проба за коронавирус по-рано тази седмица.

По този начин испанецът, който е спряган за пилотско място в лагера на Ducati в кралския клас през следващата година, стана първият регистриран случай на COVID-19 в падока на MotoGP.

