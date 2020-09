Жиру отказал трансфер в Лион, причината е Бензема

Нападателят на Челси Оливие Жиру потвърди написаното в своята новоиздадена автобиография Toujours y croire, че през януари е отказал да премине в Лион заради факта, че оттам Карим Бензема тръгна за големия футбол.

“Не исках да създам полемика, присъединявайки се към клуба, който създаде Бензема. За съжаление, това е жестоката истина. Принуден съм да се съобразя с това. Ако оставим това настрана, във футболно отношение щях да се справя без проблем. Аз обаче не искам да предприема и най-малкия риск за моето семейство, нито това да доведе до разногласия, които не са свързани с футбола заради такъв трансфер, след като видях реакциите на някои хора”, призна Жиру пред Le Progres.

Giroud on not joining Lyon because of Benzema: "I could've assumed it without any problem. But I did not want to take the slightest risk for my family or cause inconvenience outside of football, when I saw how some [fans] reacted. I have to accept this from a football pov." pic.twitter.com/2dKXa6DsWi