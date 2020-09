Тонали: Мечтаех си за фланелката на Милан и я получих

“Това е силно и прекрасно чувство. Толкова съм щастлив. Да играя с фланелката на Милан беше моя мечта. Все още не съм я носил, но това ще се случи утре (днес - б.р.). Тази вечер ще се наспя и утре (днес - б.р.) ще проведа страхотна тренировка”, заяви Тонали пред “Скай Спорт Италия” малко след обявяването на трансфера си.

Gattuso to Tonali in their phone call: “You didn’t have to ask me [to wear the no. 8 shirt] but I also asked Donadoni for it. I advise you to be ancient and to listen to who is there. Milan is something serious.” [via Sky]