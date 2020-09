Италия Хакими: Стилът на Интер и Конте ще ми паснат 10 септември 2020 | 13:18 - Обновена Прочетена 387 0



За решението да отиде в Интер



Избрах Интер, защото мисля, че начинът на трениране, наставникът и неговият стил на игра ми пасват. Мисля, че е добре за мен и отбора. Вярвам, че ще постигнем големи неща и ще се борим за Скудетото.



За Антонио Конте



Мисля, че е голям треньор, има състезателен дух и страст, която пренася върху отбора и феновете. Това е нещо, което ни поддържа живи в мачовете и мисля, че е голяма мотивация. #WelcomeHakimi: @AchrafHakimi introduces himself to the Nerazzurri faithful by answering the questions sent in on social media! https://t.co/reENL5UUA9 — Inter (@Inter_en) September 9, 2020 За опита в Бундеслигата



Това, че си се състезавал в Германия и си играл всеки уикенд на това ниво, ти позволява да придобиеш голяма вяра, да станеш зрял и да натрупаш опит. Очаквам това да ми послужи, за да помогна на тима и да се адаптирам към Серия “А”.



За най-красивия момент в кариерата си



Когато спечелих Шампионската лига с



За идола си



Винаги съм го казвал - Марсело е моят идол заради неговите качества и характер. Късметът, че успях да го опозная, ми послужи, за да видя колко весел човек е той. Възхищавам му се и затова той е моят модел за пример. Nueva aventura,nuevos colores, nueva temporada! .



New adventure, new colors, new season! pic.twitter.com/c07y3LDj6F — achrafhakimi (@AchrafHakimi) September 9, 2020

За бившия играч на Интер, на когото се възхищава



Самуел Ето’о, въпреки че не играе на моята позиция, винаги ме е вдъхновявал. Неговият живот, нещата му… Той е образец, защото е от Африка като мен, а е написал своя собствена история и ми харесва как изживява футбола.



За схемата на игра на Конте



Вярвам, че ще се адаптирам достатъчно добре, защото миналата година в



За това дали познава други футболисти на Интер



Да, от тазгодишните познавам всички, защото гледах доста техни мачове. Но също така, когато спечелиха ШЛ на “ | WELCOME



The player. The man. The boy. #WelcomeHakimi @AchrafHakimi #NotForEveryone pic.twitter.com/qLYmVgN3lu — Inter (@Inter_en) September 9, 2020 За първите контакти с Интер



Когато пристигна офертата, помислих си, че това е добра опция да продължа с футболното ми израстване. Това е исторически клуб с фенове, които много изживяват футбола, и реших, че е голяма стъпка в моята кариера.



За любимия си клуб за дете



Винаги съм бил от Реал Мадрид, защото израснах там от 7-годишен. Там ми дадоха живот и благодарение на Мадрид аз съм този играч, който съм сега.



За своите цели



