НБА Шампионът Торонто се спаси от елиминация след драма с две продължения срещу Бостън 10 септември 2020 | 09:28 Прочетена 503 0



копирано





Канадците триумфираха със 125:122 и изравниха резултата в полуфиналите на Изток на 3-3 победи, като серията ще бъде решена в последен седми мач след два дни.



Кайл Лаури се отличи с 33 точки, 8 борби и 6 асистенции, Норман Пауъл добави 23 точки, а Фред ван Флийт допринесе с 21 точки, 9 борби и 7 асистенции за шампионите.

The Legend of Kyle Lowry



53 Mins | 33 Pts | 8 Reb | 6 Ast | 6 3pm#WeTheNorth pic.twitter.com/Qd5sFw1hdv — Toronto Raptors (@Raptors) September 10, 2020 Редовното време завърши 98:98, след като Кемба Уокър пропусна за Бостън 3.5 секунди преди края, а със сирената Паскал Сиакам също не успя да вкара от дистанция за Торонто.



В първото продължение Джейлън Браун изравни 18.9 секунди преди края за 106:106 след два точни изстрела от фаул, а Пауъл не успя да вкара малко преди края за канадците.

Relive Kyle Lowry's CLUTCH jumper to seal the @Raptors 2OT W and force a GAME 7 on Friday at 9:00pm/et on TNT!#NBAPlayoffs #WeTheNorth pic.twitter.com/d0RrsMv90h — NBA (@NBA) September 10, 2020 Във второто продължение Пауъл се разписа два пъти от наказателната линия 5 секунди среди края за 125:122, а Маркъс Смарт пропусна да изравни в последната атака.



Браун се отличи с 31 точки и 16 борби за Бостън, а Джейсън Тейтъм добави 29 точки, 14 борби и 9 асистенции. Смарт записа "трипъл-дабъл" с 23 точки, 11 борби и 10 асистеции, но това не беше достатъчно. Защитаващият титлата си Торонто се спаси от елиминация в плейофите на НБА след драматичен успех след две продължения над Бостън.Канадците триумфираха със 125:122 и изравниха резултата в полуфиналите на Изток на 3-3 победи, като серията ще бъде решена в последен седми мач след два дни.Кайл Лаури се отличи с 33 точки, 8 борби и 6 асистенции, Норман Пауъл добави 23 точки, а Фред ван Флийт допринесе с 21 точки, 9 борби и 7 асистенции за шампионите.Редовното време завърши 98:98, след като Кемба Уокър пропусна за Бостън 3.5 секунди преди края, а със сирената Паскал Сиакам също не успя да вкара от дистанция за Торонто.В първото продължение Джейлън Браун изравни 18.9 секунди преди края за 106:106 след два точни изстрела от фаул, а Пауъл не успя да вкара малко преди края за канадците.Във второто продължение Пауъл се разписа два пъти от наказателната линия 5 секунди среди края за 125:122, а Маркъс Смарт пропусна да изравни в последната атака.Браун се отличи с 31 точки и 16 борби за Бостън, а Джейсън Тейтъм добави 29 точки, 14 борби и 9 асистенции. Смарт записа "трипъл-дабъл" с 23 точки, 11 борби и 10 асистеции, но това не беше достатъчно. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 503 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1