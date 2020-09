Италия Официално: Милан се сдоби с Новия Пирло 09 септември 2020 | 22:24 - Обновена Прочетена 684 0



копирано





Тонали дълго време беше считан за сигурно ново попълнение на градския съперник Интер, но “нерадзурите” пренасочиха вниманието си към други цели. Това позволи на Милан да се включи в борбата за 20-годишния футболист и бързо да се договори с него и клуба му. Така младият талант сбъдва своята детска мечта да носи екипа на любимия си клуб. Той постигна това след 89 мача с 6 гола и 16 асистенции за родния си отбор, въпреки крехката си възраст. Дефанзивният полузащитник бързо си спечели и място в националния отбор на Италия, където вече има 3 двубоя. Той ще направи неофициалния си дебют за "росонерите" именно срещу Бреша в контролата помежду им в събота.

Official Statement: Sandro Tonali https://t.co/50gJEvQsx3



Comunicato Ufficiale: Sandro Tonali https://t.co/03KxYrjdMD

#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/rYUdytW8X7 — AC Milan (@acmilan) September 9, 2020 “Щастливи сме да приветстваме Сандро Тонали в Милан. Той е сред най-обещаващите млади таланти в международния футбол. Сандро изпитва любов към този клуб и неговите познания за ценностите ни ще допринесат за това, което искаме да изградим заедно. Добре дошъл, Сандро!”, заяви изпълнителният директор Иван Газидис. Sandro Tonali on his Instagram story.

pic.twitter.com/Kj3Y63G9tU — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) September 8, 2020



