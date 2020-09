Гризман също се оплака от трансферните спекулации за себе си

“Дали бъдещето ми е в Барса? Да, не разбирам защо хората създават дестинации за мен, за да видят дали някой ден ще познаят. Но аз съм много добре там. Знам, че имам доверието на клуба и на треньора, така че ми е добре. Беше труден сезон за всички ни и сега ще започнем отначало”, заяви Гризман пред M6.

Antoine Griezmann: "Whether my future is at Barça? Yes, I don't know why people invent destinations. I'm very good there, I know I have the confidence of the club and the coach, so I'm good. It has been a very complicated season for all of us and now we start again." [m6] pic.twitter.com/uXh5wuAQ2w