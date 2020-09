Гледайте на живо: Цветана Пиронкова - Серина Уилямс

Единствената българка в тенис елита Цветана Пиронкова се изправя срещу 23-кратната шампионка от “Големия шлем” Серина Уилямс в четвъртфинален сблъсък на US Open. Мачът започва в 19:00 часа наше време на стадион “Артър Аш”.



За четвърти път в кариерата си Пиронкова играе тази фаза на турнир от “Големия шлем” и за първи в Ню Йорк. През 2010 година тя победи по-голямата сестра на Серина - Винъс Уилямс - на “Уимбълдън” и стана първата българска полуфиналистка в най-престижната верига тенис турнири.

Тогава Винъс беше втора в световната ранглиста, а иначе в четирите предишни сблъсъка със Серина Цвети има на сметката си само поражения - на “Ролан Гарос” през 2007-ма, в Ийстборн през 2011-а, в Пекин през 2014-а и в Синсинати през 2015-а.

През 2011-а отново на “Уимбълдън” Пиронкова загуби на четвъртфиналите, а другото й такова участие на “Голям шлем” беше през 2016-а в Париж, когато я спря Саманта Стосър.

