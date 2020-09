Англия Моуриньо: Меси може да отиде само в отбор, който не спазва Финансовия феърплей 09 септември 2020 | 17:18 - Обновена Прочетена 538 0



“В Тотнъм уважаваме Финансовия феърплей. Той може да отиде само в отбор, който не го уважава, така че със сигурност това няма да бъде Тотнъм”, заяви Специалния в интервю за JOE. Меси беше свързван с трансфер в "Messi could only go to a team that doesn't respect Financial Fair Play, so not Tottenham for sure."



In an exclusive interview, Spurs boss José Mourinho talks Messi, All or Nothing and Joe Hart. pic.twitter.com/1IGCenMsja — FootballJOE (@FootballJOE) September 9, 2020 Моуриньо коментира и документалната поредица All or Nothing: Tottenham Hotspur, посветена на миналия сезон на отбора. “Ако ме питаш дали съм се насладил, отговорът е не. Предпочитам поверителността, както и нашият дом да остане затворен за хората, които не принадлежат в дома ни. Но на хората, които обичат футбола и спорта, ще им хареса, защото тя ти показва реалността в един футболен клуб. Повечето камери са скрити - в офисите, в залите за събрания, на тренировъчните игрища. Единственият момент, в който виждахме камерите, беше докато пътувахме или когато отивахме за мачове като гости”, добави той. It was just meant to be a video call to chat football!



See what happened when we asked several lucky #TopEleven Managers to share their favourite Mourinho stories with us in our hilarious new video!



