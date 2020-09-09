Георги Давидов получи Лудогорец - Локомотив (Пд)

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БГ Футбол
Съдийски назначения за мачовете от шестия кръг в Първа лига:
11 септември, 18.45 часа
ПОФК Ботев Враца - ФК Арда
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Стоян Маринов Алексиев
11 септември, 21.00 часа
ПФК Ботев Пловдив - ФК Царско село 2015
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Антон Симеонов Генов
12 септември, 18.45 часа
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Станимир Илков Илков АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Георги Генов Нарлев
12 септември, 21.00 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив 1926 Пловдив
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Кольо Димитров Данев
13 септември, 18.45 часа
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Монтана 1921
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Георги Владимиров Игнатов
13 септември, 21.00 часа
ПФК Левски - ФК Етър
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Николов Джугански АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Константин Делов Писков
14 септември, 19.30 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Берое
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Кирил Петков Йорданов
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