Ню Йорк е на кадем за българските тенисисти

През миналата година в Голямата ябълка Григор Димитров постигна една от най-сладките победи в живота си - на четвъртфинал той за първи път победи идола си Роджър Федерер и достигна до топ 4 в турнира. Преди него той е в дълбока дупка и се срива в ранглистата, но изригва именно пред очите на цяла Америка, за да се завърне в топ 20 на най-добрите в света.







Нещо подобно може да се случи и с Пиронкова, която до този момент никога не е побеждавала Серина Уилямс, с която играе на четвъртфиналите. До този момент най-големият успех на Цвети бе на "Уимбълдън" преди точно 10 години. Тогава българката отново удиви всички с невероятния си дух и достигна до полуфиналите, след като разбива с 6:2, 6:3 петкратната шампионка в Лондон и тогавашна номер 2 в света Винъс Уилямс. Тогава Цвети не скри сълзите си от радост и очарова претенциозната британска публика. Това бе втора победа на Пиронкова над по-голямата сестра Уилямс в турнир от Големия шлем, след успеха й през 2006 година на Откритото първенство на Австралия.



Дотогава в историята на българския тенис единствената състезателка, достигала полуфинал на Големия шлем, бе Мануела Малеева, която два пъти бе сред четирите най-добри на US Open. Най-голямата от сестрите Малееви прави фурор в Ню Йорк в две последователни години - през 1992 и 1993 г. US Open е един от любимите турнири на Мануела, която през кариерата си побеждава легендарни имена като Мартина Навратилова, Крис Евърт, Габриела Сабатини, Аранча Санчес-Викарио. Голямата сестра Малеева още на 18 години става щ3 в света и единственият българския тенисист с медал от олимпийски игри. През 1988 г. в Сеул тя достига до бронза с швейцарско гражданство, но по-късно дарява медала на България. Останалите сестри Малееви - Катерина и Маги, също се представят страхотно в Ню Йорк и подобно на Пиронкова достигат до четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ.







Кланът Малееви е явление в света на женския тенис дълги години и постига невероятни успехи. Всичко започва от майката Юлия Берберян, която още през 60-те години мачка противничките си у нас и печели впечатляващите 31 републикански титли. Като треньор на трите си дъщери - Мануела, Катерина и Магдалена, резултатите са още по-добри. Само на 13, през 1980 г. Мануела става най-младата шампионка на България за жени, докато през 1988 г. най-малката й сестра - Магдалена, не чупи рекорда й с 4 месеца. Малееви са първите три сестри в тениса, които достигат до топ 6 на световната ранглиста. Заедно трите сестри имат 39 титли на сингъл и 11 на двойки. Малееви постигат сериозни успехи и като отбор - два пъти извеждат България до №3 в света във Фед Къп през 1985 и 1997 г.



Любопитното е, че и трите сестри имат победи над тогавашната легенда Мартина Навратилова. Наскоро Маги Малеева се срещна с нея и на "Уимбълдън" за ветерани, където отново бе на печелившата страна. "Над нея съм имала големи победи, няколко пъти съм я побеждавала на сингъл, включително и на централния корт на US Open - спомня си Маги. - Едни от най-големите ми победи са ми срещу нея, включително и когато бях само на 17 г."







Eдинственият кошмар на Малееви на корта е великата Щефи Граф. Германката няма нито една загуба от трите българки в кариерата си и ги е побеждавала общо 36 пъти!



При мъжете най-успелият ни тенисист преди Григор Димитров е Орлин Станойчев, който през 90-те години става първият българин, влязъл в топ 100 на ранглистата. През 1999 г. на турнира в Майорка той побеждава 22-рия в света Алберт Коста, което към този момент е връх в историята на българския мъжки тенис. Станойчев се гордее и с успех срещу Роджър Федерер, когато Маестрото започва славната си кариера. Двамата се срещат на турнир в Женева през 1998-а. По това време Маестрото току-що е навършил 17 г., а българинът побеждава с 6:4, 7:6. "Роджър беше спечелил "Уимбълдън" за юноши - спомня си Станойчев. - Хората очакваха, че ще е част от следващата генерация топтенисисти, но никой не е предполагал как ще стане настоящият супершампион. Беше суперталантлив. Уникалното при него е, че не се промени като човек на корта и извън него за тези 21 години."



