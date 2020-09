Тенис Цветана Пиронкова VS Серина Уилямс: Битката на майките 09 септември 2020 | 16:02 Прочетена 1914 0



Най-добрата българска тенисиста Цветана Пиронкова се изправя срещу рекордьорката по титли от Големия шлем Серина Уилямс. Двете ще се срещнат на 1/4-финал на US Open днес. Цвети направи запомнящо се завръщане на корта след 3-годишно отсъствие. Това е първият турнир за Пиронкова след раждането на сина й Александър.



За българката достигането до 1/4-финалите е най-доброто й постижение в Ню Йорк до момента. До вчера тя бе стигала най-много до 4-и кръг на US Open. За Цвети това е четвъртфинал в трети турнир от "Шлема, след като го направи два пъти на "Уимбълдън" (2010 година полуфинал и 2011-а четвъртфинал) и през 2016 година на "Ролан Гарос".



Тя ще се изправи пред най-голямото си предизвикателство до момента. Ще срещне Серина Уилямс за пети път в своята кариера. И в четирите случая до момента 38-годишната американка спечели срещу българката. Те вече намериха място в историята, след като са две от трите родили тенисистки на 1/4-финал в Ню Йорк. Другата е Виктория Азаренка от Беларус. До този момент в Големия шлем не е имало три майки в Топ 8.



"Чака ме труден мач - заяви Цвети. - Играх няколко пъти срещу Серина. Не съм печелила срещу нея досега. Да играеш срещу такъв шампион, такава легенда на тениса, очевидно е огромна чест. Наистина очаквам с нетърпение този мач, защото знам, че усещането ще бъде много специално. Когато започнах да играя отново, имах около осем месеца до първия ми турнир - тук, в Ню Йорк. Работих по много, много неща - за моя сервис, върху ударите от крайната линия."



Пиронкова призна, че раждането на сина й Александър е помогнало да надгради играта си. "Всичко в майчинството, предполагам, че ми е помогнало. Очевидно ставаш различен човек. Вече не се фокусирате толкова много върху себе си, а основно върху детето ви. Също така съм много по-организирана и имам по-голяма психическа устойчивост", обясни Цвети, която на 13 септември ще навърши 33 години.

Статистика



Една срещу друга

2007 г. "Ролан Гарос" Уилямс - Пиронкова 5:7, 6:1, 6:1

2011 г. Ийстбърн Уилямс - Пиронкова 1:6, 6:3, 6:4

2014 г. Пекин Уилямс - Пиронкова 6:2, 6:3

2015 г. Синсинати Уилямс - Пиронкова 7:5, 6:3



Пиронкова



Форхенд

За разлика от повечето елитни тенисистки форхендът не е любимият удар на Пиронкова. Въпреки това тя няма проблеми да го използва, като залага повече на техника, отколкото на сила. Пловдивчанката има уникален сечен форхенд, който затруднява изключително много съперничките, когато попадне в дъното на корта.



Бекхенд

Основният коз на Цвети. Тя притежава убийствен бекхенд, който често е неспасяем, ако попадне дълбоко в половината на противничката. Българката се опитва да конструира своята игра към завършващ удар от по-силна страна. Когато това й се удаде, тогава шансовете за реакция, дори на играч от класата на Серина, са минимални.



Сервис

Началният удар ще бъде ключов компонент в предстоящата битка. Пиронкова има нужда да играе колкото се може повече на първи сервис. Уилямс е безмилостна, когато връща топката при второто подаване на своите опонентки. Досега в турнира Цвети се движи около 58% вкарани топки на първи сервис.



Бързина

Българката изненадва всички със своята подвижност по корта. Тя не е най-скоростният играч в тура, но за сметка на това компенсира с отлично пласиране, което позволява да прави по крачка-две по-малко за стигане на топките. Цвети използва своя опит, за да преценява кои топки да гони докрай, за да пести сили.



Издръжливост

До момента в турнира българката не е показвала сериозни признаци на умора, въпреки че в своите интервюта се оплака от изтощение след мачовете. В мача с Корне тя увеличи агресията в заключителния трети сет, за да не се налага да тича толкова дълго. Трите години извън кортовете са оказали влияние на пловдивчанката, но тя стиска зъби и ще бъде готова да направи своя пети мач в турнира.



Мъж

Цветана Пиронкова и бившият футболист Михаил Мирчев се ожениха през 2016-а. Двамата са заедно вече десетина години. Мишо е юноша на "Локомотив" (Пд), но неговата кариера приключва сравнително рано заради контузия на коляното. Мирчев често придружава своята съпруга по турнири. Двамата обожават да прекарват време сред природата.



Дете

Преди две години и половина Цветана Пиронкова роди своя син Александър. През този период тя посвети времето в отглеждането на детето. Брюнетката се закани, че ще пътува по турнири с момчето и своята половинка Михаил. След победата над Ализе Корне българката не сдържа сълзите си, когато беше попитана за своя първороден наследник, защото не го е виждала цели две седмици.



Серина



Форхенд

Най-силната техника на Уилямс. Още на първа страница в учебниците по тенис пише, че съперничките на американката трябва да избягват подаването на топката от нейната силна форхенд страна. Мощта и точността на нейните удари са впечатляващи. Освен сила тя притежава и забележителен финес при отиграване на топките от форхенд.



Бекхенд

С годините Уилямс успя да балансира играта от своя бекхенд по принуда. Тя е способна да изпрати топката със забележителна сила по диагонал или по правата. Въпреки това противничките на Серина предпочитат да я тестват от нейната "по-слаба" страна.



Сервис

Едно от най-силните оръжия на Серина Уилямс. Началният удар е като бомба, когато влезе в корта. Американката е способна да изстрелва топката като мъж. В три от четирите мача до момента тя пласира по над 10 точки от начален удар. На турнира "Уимбълдън" през 2012-а тя пласира четири поредни аса, за да обезкуражи Агниешка Радванска.



Бързина

Уилямс притежава впечатляваща експлозивност. Тя е способна да направи няколко скоростни крачки, за да достигне топката и да я прати неспасяемо от другата страна на корта. Един от специалитетите на Серина са убийствените ретури, които прави, тичайки за неспасяеми топки. През последните години бързината на живата легенда намаля.



Издръжливост

Килограмите и годините оказват влияние на Уилямс. Американката вече не може да поддържа едно и също темпо през целия мач. Тя често отказва да гони по-трудни топки, които изглеждат неспасяеми за връщане. Любопитното е, че Серина успява да се възроди на корта в моменти, когато изглежда, че е останала без сили.



Мъж

Серина Уилямс се ожени през 2017-а за милионера Алексис Оханян. Богаташът е съсобственик на социалната мрежа "Редит". Те се запознават в Рим две години по-рано, след като се засичат в хотел. В миналото Серина е имала няколко тайни връзки. Една от тях е с българския тенисист Григор Димитров.



Дете

През септември 2017-а американката даде живот на своята първа дъщеричка Алексис Олимпия. Раждането премина доста тежко, а бебето беше извадено с цезарово сечение. В седмиците след добрата новина Уилямс имаше сериозни проблеми с възстановяването, а както самата тя признава в интервюта, е изпаднала и в депресия.



Пътят до 1/4-финалите



Людмила Самсонова

Рускинята Людмила Самсонова беше първата съперничка на Цвети Пиронкова в Ню Йорк. Българката я победи с 6:2, 6:3 в дебютния си мач от "Уимбълдън" 2017-а насам. Пиронкова бе стабилна на собствен сервис. Допусна само един пробив, като взе подаването на съперничката си четири пъти. Реализира 15 печеливши удара срещу 13 непредизвикани грешки. С успеха българката преодоля старта на US Open за седми път в кариерата си.



Гарбине Мугуруса

Цветана Пиронкова срази шампионката от "Ролан Гарос 2016" и "Уимбълдън 2017" и бивша водачка номер едно в света Гарбине Мугуруса (Исп) със 7:5, 6:3 във втория кръг. Испанката бе десета поставена в основната схема на турнира. Българката отново демонстрира добър сервис, завоювайки 93% от точките на първото си подаване. Постигна страхотен обрат след 2:4 в първия сет, а във втория проби при 4:3 за крайното 6:3.



Дона Векич

Цветана Пиронкова продължи с великолепното си представяне на турнира и в третия кръг. Там тя победи Дона Векич (Хър) с 6:4, 6:1 за малко над час игра. Така българката взе втори скалп сред поставените в схемата. Хърватката бе под номер 18. С победата над Векич пловдивчанката се класира за втори път в своята кариера на 1/8-финал в Ню Йорк след 2012 година.



Ализе Корне

Цветана Пиронкова записа четвърта поредна победа на турнира от Големия шлем в Ню Йорк и на 1/8-финалите. Тя надделя над французойката Ализе Корне с 6:4, 6:7 (5), 6:3. Това бе един двубой между две тенисистки, които никога не бяха достигали Топ 8 на US Open. В двубоя с 56-ата в света французойка Цвети загуби сет за първи път от началото на турнира.



"Тя е толкова изненадваща и невероятна - обяви Корне. - Дадох всичко, което имах в тази игра, дори това, което нямах. Какво повече? Освен да се поклоня на това момиче, което беше малко по-добро от мен. Играе така, сякаш никога не е спирала. Това си беше Пиронкова от едно време. Бекхендът й е супер ефективен, като лазер. Сервира добре, не изпуска нищо. Сега тя играе по-спокойно. Може би ключът е да имаш дете!"



"България Днес"

1