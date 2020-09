Тенис Най-големият успех на Пиронкова е срещу другата сестра Уилямс (видео) 09 септември 2020 | 15:39 - Обновена Прочетена 245 0



Вече втора поредна седмица България си ляга и се събужда с тенис. Този път обаче не заради Григор Димитров, а заради Цветана Пиронкова. 32-годишната пловдивчанка, която се завърна в игра след 3-годишна пауза по майчинство, и с представянето си на Откритото първенство на САЩ накара целия свят да се възхити. Големият ден настъпи - Цветана Пиронкова срещу живата легенда Серина Пиронкова се класира за първи път за 1/4-финалите на US Open, като го направи по един наистина впечатляващ начин - със стабилна, смела и освободена игра. Тази вечер на пътя на Цвети застава носителката на 23 титли от Големия шлем - Серина Уилямс. Срещата в Ню Йорк започва в 19 ч. българско време. Досега бившата първа ракета на България е стигала четири пъти до 1/4-финалите на турнири от Големия шлем, а най-доброто й постижение е полуфиналът през 2010 г. на "Уимбълдън". А до него стига след победа срещу по-голямата сестра на Серина - Винъс. Заради пандемията от COVID-19 US Open се провежда без публика, но преди 10 години на корт №1 в "Ол Инглънд Клъб" 10 000 станаха на крака, за да аплодират българката. На "Уимбълдън" пред 2010 г. Пиронкова за първи път стига до втората седмица на надпреварата. Там обаче на 1/4-финалите я чака сблъсък със световната номер 2 - Винъс Уилямс. Без грам страх и с най-доброто от арсенала си пловдивчанката ликува с най-големия успех в кариерата си - класиране за 1/2-финал в турнир от Големия шлем. След победата с 6:2, 6:3 Цвети става първият представител на България с място в топ 4 в "мейджър" надпревара от Мануела Малеева на US Open през 1993 г. Днес трибуните на "Артър Аш стейдиъм" ще са пусти. Няма да се веят български трибагреници, както сме свикнали да се случва всеки път, когато играят Цвети или Гришо. Въпреки това скандирания ще има. На кортовете на "Локомотив" в Пловдив, в домовете на хиляди български семейства и във всяко кътче на планетата, защото от няколко дни "всичко живо пише и говори за българката Цветана Пиронкова".

