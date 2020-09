Petronas Yamaha SRT затвори вратата на Довициозо

Шефът на отбора на Petronas Yamaha SRT в MotoGP Разлан Разали заяви, че неговият отбор няма да гони подписа на Андреа Довициозо за следващата година. Както е известно, Довициозо ще напусне заводския състав на Ducati в края на настоящата кампания, тъй като двете страни не успяха да се разберат за финансовите параметри по време на преговорите за подновяване на споразумението между тях.

@AndreaDovizioso back on a Yamaha?



No chance according to @sepangracing Team Principal Razlan Razali #MotoGP | https://t.co/O2s2YRtcRB