Иван Зайцев блести с 20 точки, Кузбас разби Локо (Новосибирск) на Пламен Константинов (видео + снимки)

«Такой Чемпионат России не предполагает "Плана Б"» Пламен Константинов рассказал о подготовке команды к новому сезону, о своем летнем отпуске в Болгарии, а также поделился мнением о влиянии пандемии коронавируса на Чемпионат России. Восстановление идет разными темпами. Каждый со своими проблемами, нет двух одинаковых организмов. Не могу сказать, что у всех всё идеально. Мы должны придерживаться ограничительных мер, а любое послабление может привести к ухудшению. Лучше немного потерпеть и соблюдать социальную дистанцию. Так мы можем пройти этот период вместе. Мы понимали, что новые игроки должны быть в таком возрасте, чтобы не было тяжело работать в сложном цикле. Каждые три дня игры, Чемпионат и Кубок России, Лига Чемпионов – это не так легко. Интересное интервью главного тренера читайте на нашем официальном сайте!

