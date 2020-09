Тенис Големият ден настъпи - Цветана Пиронкова срещу живата легенда Серина 09 септември 2020 | 12:58 - Обновена Прочетена 3703 0



копирано

Най-добрата българска тенисистка Цветана Пиронкова продължава изумителния си рейд на US Open с четвъртфинален сблъсък срещу живата легенда Серина Уилямс. Мачът е от 19 часа наше време, след като организаторите изненадващо го поставиха като начало на дневната сесия на стадион "Артър Аш".



Пиронкова си осигури поне 425 000 долара от US Open

От 12 участия досега в кариерата си в Ню Йорк Цвети за първи път се класира на четвъртфиналите, след като през 2012-а бе записала най-доброто си представяне - загуба на осминафиналите от Ана Иванович. За да осъществи забележителното си постижение, пловдивчанката елиминира последователно Людмила Самсонова, Гарбине Мугуруса, Донна Векич и Ализе Корне.



От 12 участия досега в кариерата си в Ню Йорк Цвети за първи път се класира на четвъртфиналите, след като през 2012-а бе записала най-доброто си представяне - загуба на осминафиналите от Ана Иванович. За да осъществи забележителното си постижение, пловдивчанката елиминира последователно Людмила Самсонова, Гарбине Мугуруса, Донна Векич и Ализе Корне. Цял свят обърна внимание на историческото съвпадение на четвъртфиналите на US Open, че три майки стигнаха до тази фаза - Пиронкова, Уилямс и Виктория Азаренка.





Пиронкова и Серина са се изправяли една срещу друга четири пъти досега, а последният такъв случай е 2015 година. Цвети няма победа и е спечелила само един сет до момента, но ситуацията в момента е коренно различна и за двете, така че няма смисъл от сериозно вглеждане за историческите препратки. Една срещу друга 2007 г. "Ролан Гарос" Уилямс - Пиронкова 5:7, 6:1, 6:1 2011 г. Ийстбърн Уилямс - Пиронкова 1:6, 6:3, 6:4 2014 г. Пекин Уилямс - Пиронкова 6:2, 6:3 2015 г. Синсинати Уилямс - Пиронкова 7:5, 6:3 Най-големият въпрос преди мача ще бъде дали Цветана ще може да издържи физически, тъй като безпрецедентният й ред в Ню Йорк я изцеди докрай, особено в близо 3-часовата битка с Корне. Серина също игра почти толкова време в своя осминафинален двубой срещу Мария Сакари.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3703 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1