Меси вече тренира със съотборниците си

Капитанът на Барселона Лионел Меси днес направи първа групова тренировка за сезона. Аржентинецът натрупа две занимания по индивидуален план в понеденик и вторник, а днес вече е част от колектива на „блаугранас“. Така Лео влиза в ритъм със съотборниците си, след като сложи край на съмненията за това къде ще играе през новия сезон.

First workout of the day | Leo #Messi, @Phil_Coutinho, @5sergiob, @DeJongFrenkie21, and @ANSUFATI train with the group! pic.twitter.com/XbzEQTsOd7